Brasil/Eleições

O candidato da extrema-direita às presidenciais brasileiras, Jair Bolsonaro (PSL), tem 57% das intenções de voto, contra 43% candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, segundo uma sondagem do Ibope.

De acordo com a sondagem do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), divulgada na terça-feira à noite, o candidato do Partido Social Liberal (PSL) desceu dois pontos em relação à última sondagem.

De acordo com a anterior pesquisa de intenções de voto do Ibope sobre a eleição do Presidente da República do Brasil na segunda volta, que decorre a 28 de outubro, Jair Bolsonaro recebia 59% das intenções de votos válidos, enquanto Fernando Haddad recolhia 41%.