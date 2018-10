Tancos

O tenente-general Martins Pereira, ex-chefe de gabinete do ministro Azeredo Lopes, começou hoje a ser interrogado por procuradores do Ministério Público nas instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa, no âmbito do processo de recuperação das armas furtadas de Tancos.

Uma hora depois da hora prevista para o início do interrogatório (10:00 horas), uma funcionária do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) informou os jornalistas que o interrogatório de Martins Pereira, "por uma questão de logística, estava a decorrer na Polícia Judiciária", cujas instalações ficam em frente ao DCIAP.

O ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa admitiu a 04 de outubro que recebeu em novembro o coronel Luís Vieira e o major Vasco Brazão, ambos arguidos no processo, mas nunca percebeu qualquer "indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tancos".