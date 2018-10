Actualidade

O dirigente "histórico" socialista Manuel Alegre manifestou-se hoje "solidário" com os motivos invocados pela deputada Helena Roseta para se demitir de coordenadora do grupo de trabalho parlamentar sobre habitação e criticou a falta de negociação à esquerda.

Helena Roseta demitiu-se na terça-feira da coordenação deste grupo de trabalho depois de as votações indiciárias sobre as novas regras da habitação terem sido adiadas pela terceira vez, a pedido do PS - um adiamento que teve a oposição do PCP e do Bloco de Esquerda e que foi apoiado pelo PSD.

"Penso que Helena Roseta adotou uma atitude decente e quero manifestar-lhe a minha solidariedade", declarou à agência Lusa Manuel Alegre, elogiando o trabalho que tem sido desenvolvido pela deputada independente socialista e arquiteta no setor da habitação.