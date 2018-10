Actualidade

O segundo dia da greve nacional dos guardas prisionais registou uma adesão de cerca de 75%, de acordo com dados do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que decretou a paralisação.

Em causa estão reivindicações relacionadas com a carreira, a revisão do estatuto destes profissionais e o horário de trabalho de oito horas que, segundo o SNCGP, "altera a dinâmica" do funcionamento das prisões e conduz frequentemente à necessidade de prolongamento do tempo de trabalho diário.

Na terça-feira, primeiro dia de greve, a adesão rondou os 80% e hoje situa-se nos 75%, tendo, por exemplo, no estabelecimento prisional (EP) de Paços de Ferreira dos 70 escalados aderido ao protesto 62 guardas.