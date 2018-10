Actualidade

A concelhia de Portalegre do PSD anunciou hoje ter decidido retirar a confiança política ao vereador do partido no município, Armando Varela, que é também presidente da distrital social-democrata.

A decisão, divulgada em comunicado, surge depois de recomendações que tinham sido feitas pela concelhia ao vereador do PSD no sentido de renunciar aos pelouros que lhe foram atribuídos na Câmara de Portalegre, liderada por um movimento independente.

Os social-democratas entendem que, após o vereador da CDU, Luís Pargana, ter renunciado aos pelouros que estavam sob a sua gestão, "não se encontram reunidos os pressupostos básicos considerados na génese do acordo" tripartido para a "estabilidade governativa" na Câmara e na Assembleia Municipal.