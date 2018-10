Actualidade

A décima edição do Festlip - Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa, que decorre de 08 a 11 de novembro deste ano, vai reforçar a aposta na tecnologia e homenagear a companhia portuguesa Teatro Meridional, foi hoje anunciado.

No ano em que comemora uma década de existência, o Festlip reforça a ligação entre os países lusófonos, através de uma aposta na tecnologia, que segue a "bem-sucedida" experiência de 2017, em que Angola, Moçambique, Portugal e Brasil interagiram ao vivo durante a cerimónia de abertura, segundo a organização.

Este ano, todos os eventos serão transmitidos no 'site' do festival, em tempo real, estando prevista ainda uma 'master class' de culinária orientada por 'chefs', via 'streaming', diretamente a partir dos seus países de origem.