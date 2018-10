Brasil/Eleições

O candidato apoiado por Jair Bolsonaro ao governo estadual do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prometeu reforçar o intercâmbio com Portugal e disse esperar o apoio dos imigrantes portugueses no Brasil.

"Vamos aumentar o nosso comércio, as nossas relações de pesquisa e de intercâmbio, e de tudo o que favorecer o nosso povo com o de Portugal", disse à Lusa o candidato a governador pelo Partido Social Cristão (PSC).

Além disso, "vamos também procurar estar próximos da comunidade de Língua Portuguesa", prometeu o candidato, à margem de um comício organizado por apoiantes de Jair Bolsonaro numa casa portuguesa localizada no Rio de Janeiro, o Arouca Barra clube.