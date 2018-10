Actualidade

Teatro, cinema e trabalho com a comunidade são áreas que vão ser exploradas durante o projeto "Viseu em toda a parte", do 'Ao Cabo Teatro', que pretende levar espetáculos de qualidade a sítios inesperados, em novembro e dezembro.

"Foi pensado como um projeto que trouxesse mais alguma coisa, não uma coisa substancialmente diferente, fantasticamente nova ou sobranceiramente estilosa, mas que pudesse contribuir para alargar a vida cultural em Viseu", explicou hoje o encenador e diretor artístico do 'Ao Cabo Teatro', Nuno Cardoso.

O futuro diretor artístico do Teatro Nacional de S. João (cargo que assumirá a 01 de janeiro de 2019, sucedendo a Nuno Carinhas), disse que o "Viseu em toda a parte" é um projeto abrangente, que se centra no teatro, no cinema e no trabalho com a comunidade.