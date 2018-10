Actualidade

O flautista João Vidinha apresenta, na quinta-feira, em Lisboa, o seu novo CD, "Fricções", constituído por composições inéditas para flauta, entre as quais uma peça de André M. Santos, vencedora de concurso para compositores nos Estados Unidos.

"Este projeto consiste na reunião de cinco compositores portugueses que foram desafiados a escrever uma peça para flauta, preferencialmente com eletrónica e sem tema específico; apenas uma ideia motivada por uma conversa entre amigos, em que o único elo de ligação entre nós fosse o de compositor-intérprete/editor", explicou à agência Lusa o flautista.

Além das peças resultantes do desafio que o músico fez a cinco compositores portugueses, o CD inclui, como faixas extra, "O motivo da menina Laite", de André M. Santos, que venceu, em 2016, o concurso de edição Newly Published Music Competition, organizado pela Associação Nacional de Flauta dos Estados Unidos, e "Camping in my Body", de Francisca Martins, "uma obra eletrónica composta a partir das obras para flauta solo presentes neste disco", explicou o músico.