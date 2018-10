Actualidade

O projeto de lei do CDS-PP para criar um incentivo fiscal ao arrendamento habitacional, retirado do "pacote legislativo" em apreciação no parlamento, foi hoje rejeitado, na votação indiciária na comissão parlamentar, sendo votado sexta-feira em plenário.

A comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação rejeitou hoje, com os votos do PS, PCP e BE, o projeto de lei do CDS-PP para a criação de um incentivo ao arrendamento habitacional, reduzindo a taxa de tributação em sede de IRS (Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares) dos rendimentos prediais.

Na votação indiciária - que terá de ser ratificada em plenário na sexta-feira, uma vez que a proposta baixou à comissão de especialidade sem ter sido votada --, o PSD absteve-se no artigo com o valor da redução das taxas e votou a favor com o CDS-PP no resto da proposta, mas o projeto de lei acabou rejeitado.