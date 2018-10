Actualidade

A ministra da Saúde, Marta Temido, assegurou hoje que "no final do ano" 94% dos portugueses terão médico de família, sendo que ainda há 580 mil pessoas sem acompanhamento.

"Temos prosseguido e vamos continuar a prosseguir a meta de garantir que todos os portugueses tenham um médico de família atribuído até ao final da legislatura. E, nesse sentido, estamos a fazer o caminho e estimamos que, no final do ano, a cobertura de portugueses com médico de família atinja já os 94%", afirmou Marta Temido, que há uma semana substituiu Adalberto Campos Fernandes, em Baguim do Monte, Gondomar, no distrito do Porto, durante a abertura de uma nova Unidade de Saúde Familiar (USF).

No entanto, segundo a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2019, o Governo aponta para uma cobertura de 96% de portugueses com médico de família até ao final do ano, acrescentando que a cobertura era, em 2015, de 89,7%.