Actualidade

Portugal deverá ter até fim do ano uma estratégia nacional para o uso da inteligência artificial, usando como modelo projetos em que instituições científicas tratarão dados da administração pública e do Estado, afirmou hoje o ministro da Ciência.

Manuel Heitor falava aos jornalistas no final da apresentação dos projetos apoiados com quatro milhões de euros no âmbito do Programa Nacional para as Competências Digitais (INCoDe), que tem 2030 como meta.

O ministro afirmou que esses projetos, em que os dados como a incidência de doenças ou o número de acidentes rodoviários serão tratados para daí se extrair uma ferramenta útil, vão "ajudar a montar essa estratégia" e garantir a "ética e proteção de privacidade", o "bem público que está no ADN da administração pública".