Moçambique/Autárquicas

A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique (CNE) confirmou hoje a vitória da Frelimo, partido no poder, em 44 municípios, nas eleições autárquicas do dia 10, e dos dois principais partidos da oposição em nove.

O Mapa de Centralização Nacional e do Apuramento Geral dos Resultados das Eleições Autárquicas, lido pelo presidente da CNE, Abdul Carimo, dá a vitória à Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, em oito municípios, e ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido no município da Beira, centro do país.

Os resultados hoje anunciados confirmam os dados apurados pelas comissões distritais de eleições das 53 autarquias do país.