Actualidade

A greve dos guardas prisionais levou hoje ao adiamento do início do julgamento de uma mulher, de 47 anos, acusada de matar o marido, de 83 anos, com várias facadas, em fevereiro deste ano, em Torres Vedras.

A primeira sessão de julgamento estava agendada para as 14:30 no Tribunal de Loures, mas teve de ser remarcada para a mesma hora de 07 de novembro, devido ao facto de não haver guardas prisionais para transportar a arguida que se encontra em prisão preventiva no Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, concelho de Oeiras.

O segundo dia da greve nacional dos guardas prisionais registou hoje uma adesão de cerca de 75%, indicou o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Em causa estão reivindicações relacionadas com a carreira, com a revisão do estatuto e com o horário de trabalho de oito horas que, segundo este sindicato, "altera a dinâmica" do funcionamento das prisões e conduz, muitas vezes, à necessidade de prolongamento do tempo de trabalho diário.