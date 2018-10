OE2019

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, afirmou hoje que o atual regime das reformas antecipadas, que implica um duplo corte nas pensões, vai coexistir com as regras que entrarão em vigor no próximo ano.

O governante falava no parlamento durante a discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), um debate que foi dominado pelas dúvidas relativas à norma sobre as reformas antecipadas.

"O que está em causa no Orçamento é a criação de um regime de flexibilização da idade da reforma para as pessoas que têm determinadas condições e que tem como contrapartida uma menor penalização", afirmou Vieira da Silva.