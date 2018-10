Actualidade

O ministro da Defesa guineense, Eduardo Sanhá, prometeu hoje que as Forças Armadas se vão manter neutras durante o período eleitoral e que vão colaborar com a polícia na manutenção da tranquilidade do processo.

Eduardo Sanhá indicou que as Forças Armadas vão trabalhar com a polícia "para fazer com que as eleições decorram da melhor maneira possível", dentro do previsto nas leis guineenses, disse.

As Forças Armadas "têm tido uma postura de equidistância das querelas políticas, têm-se mantido apartidárias no sentido rigoroso, cumprindo apenas com a sua missão constitucional que é a defesa da integridade do território" da Guiné-Bissau, notou Sanhá.