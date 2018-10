Khashoggi

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman qualificou hoje o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi na Turquia como um "crime odioso", afirmando que Riade está a cooperar com Ancara e que "a justiça prevalecerá".

O atual homem forte do regime saudita falava durante um fórum internacional de investimento, a decorrer em Riade, naquelas que foram as suas primeiras declarações públicas desde o desaparecimento de Jamal Khashoggi no início de outubro.

Na mesma intervenção, Mohammed bin Salman garantiu que não existirá "qualquer rutura nos laços com a Turquia".