Actualidade

A comissão diretiva provisória do partido político angolano Podemos JA afirmou hoje que o acórdão do Tribunal Constitucional que inviabiliza a sua oficialização é nulo e extemporâneo, insistindo no pedido da sua formalização, que será entregue ainda esta semana.

A posição foi apresentada pelo coordenador da comissão diretiva provisória do Podemos - Juntos por Angola "Podemos JA", Xavier Jaime, partido político integrado por independentes da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), a segunda maior força política da oposição angolana, liderada por Abel Chivukuvuku.

Em causa está a recusa do Tribunal Constitucional (TC) ao pedido de legalização do Podemos JA, devido ao elevado número de assinaturas inválidas citadas, já que das 14.821, apenas 6.126 estão conformes, inferior às 7.500 estipuladas por lei.