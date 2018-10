Actualidade

A associação dos pais de crianças com doença oncológica do Hospital de São João acusou hoje o Governo de "mentir" sobre a nova Ala Pediátrica, por não ser com "um concurso sem data que o problema se resolve".

"O anúncio de hoje do primeiro-ministro e da ministra da Saúde é a certeza de uma mão cheia de nada ou cheia de ilusões. É uma mentira para empurrar para a frente, para as pessoas pensarem que o problema [do atendimento das crianças em contentores] está resolvido. Mas não é com um concurso sem data que se vai resolver", disse à Lusa Jorge Pires, porta-voz da APOHSJ - Associação Pediátrica Oncológica.

Defendendo a criação de um "regime de exceção", porque as crianças são tratadas "em condições miseráveis" e a "correr risco de vida", o representante dos pais reagiu desta forma ao anúncio feito pelo primeiro-ministro sobre a possibilidade de "avançar com o lançamento" do concurso para a nova ala pediátrica do São João.