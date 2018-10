Actualidade

O Teatro da Garagem cumpre 30 anos de existência, em 2019, e começa a olhar para o "legado" que foi construindo e que quer passar a gerações mais jovens, mantendo o papel da "máquina teatral complexa e de conhecimento".

Fundada em 1989, a companhia instalada em Lisboa criou, desde então, 94 peças de teatro, estreadas por todo o país e também no estrangeiro, como "Black Stars", apresentada este ano no Spazio Teatro No'hma, em Milão, tendo a grande maioria dos textos e do trabalho de encenação passado por Carlos J. Pessoa, da equipa fundadora do projeto.

Maria João Vicente, que hoje também dirige a companhia, não chegou à Garagem como atriz, mas como ajudante "nas bilheteiras e nas trocas de roupa", na produção "Café Magnético", a quarta do grupo, corria o ano de 1993.