Actualidade

A companhia lisboeta Teatro da Garagem assinala 30 anos de existência, em 2019, com um processo de internacionalização lançado há cinco anos que lhes permitiu mostrar "que há uma alternativa possível".

Fundada em 1989, a companhia instalada em Lisboa criou, desde então, 94 peças de teatro, estreadas por todo o país e também no estrangeiro, como "Black Stars", apresentada este ano no Spazio Teatro No'hma, em Milão, tendo a grande maioria dos textos e do trabalho de encenação passado por Carlos J. Pessoa, da equipa fundadora do projeto.

"A partir de uma certa altura, começámos a internacionalizar-nos. Pelos nossos meios, sem respaldo institucional a não ser algumas viagens que nos pagaram, mas eram verbas que podiam ir para qualquer atividade. Andámos a viajar, em três eixos, a Europa, a lusofonia e a Ásia, começando aqui pelo Médio Oriente", contou à Lusa Carlos J.Pessoa, à margem da apresentação de "Display", entre hoje e domingo no Teatro Carlos Alberto, no Porto.