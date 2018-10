Actualidade

O Governo conta lançar até dezembro de 2018 o concurso público para a extensão do molhe do Porto de Leixões, a primeira de três fases de uma obra que durará até 2023, disse hoje a ministra do Mar.

Em declarações à margem da visita que fez hoje ao Porto de Leixões e que terminou com uma reunião para analisar os investimentos a realizar naquela estrutura portuária, Ana Paula Vitorino disse aguardar o envio pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) da devida proposta.

"Aguardo que me seja enviada a proposta para, juntamente com o ministro da Finanças, aprovar em definitivo o lançamento da obra que, espero, esteja concluída em 2023", explicou a governante, admitindo que o "primeiro concurso público deve ser lançado até ao final do ano".