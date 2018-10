Actualidade

O Governo angolano indicou hoje que está a corrigir erros detetados em manuais escolares, como, por exemplo, nos livros de História da quarta e sexta classes, na data referente à morte do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi.

A informação foi avançada pelo diretor do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE), Manuel Afonso, salientando que os novos manuais escolares deverão ser introduzidos no âmbito do programa de adequação curricular.

A título de exemplo, acrescentou, no livro de História da sexta classe, a morte do líder fundador da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), maior partido da oposição angolana, ocorrida a 22 de fevereiro de 2002, vem referenciada com o ano de 2004, o qual provocou controvérsia nos últimos anos, no país.