Brasil/Eleições

O Episcopado brasileiro pediu hoje a quem vote nas eleições presidenciais de domingo, nas quais se defrontam Bolsonaro e Haddad, que o faça com "liberdade de consciência" para um país "democrático" e que promova a "paz social".

Em comunicado hoje divulgado, o Episcopado brasileiro sublinha que estas eleições "são uma oportunidade para o exercício da democracia, pelo que os candidatos devem apresentar projetos e propostas que visem a construção de uma sociedade na qual prevalece a justiça e a paz social".

Cabe, por isso, "ao povo julgar com liberdade de consciência qual é o projeto que melhor corresponde aos princípios do bem comum, da dignidade, do combate à corrupção e do respeito pelas instituições do Estado democrático e da Constituição nacional", acrescentam os bispos brasileiros no documento citado pela agência noticiosa Efe.