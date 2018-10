Actualidade

O antigo primeiro-ministro Passos Coelho considerou hoje que as memórias de Cavaco Silva dão uma "contribuição muitíssimo relevante" para o entendimento dos tempos da 'troika', mas prometeu "dizer e juntar" muitas coisas no livro que está a escrever.

"Terei muito para dizer e para juntar, em complemento do que agora fica conhecido, julgo que pode dar um contexto mais alargado também, de entendimento sobre aquilo que se passou no país nesses anos", afirmou Passos Coelho, em declarações aos jornalistas no final da apresentação pública do segundo volume de memórias política do ex-Presidente da República Cavaco Silva, que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Admitindo que o livro de Cavaco Silva "não diz tudo, mas tudo o que diz" é importante para que se perceba o que se passou durante o tempo em que liderou o Governo de coligação PSD/CDS-PP e que coincidiu com o tempo em que a 'troika' esteve em Portugal, Passos Coelho disse que guarda ainda desse período uma "memória muito viva".