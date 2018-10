OE2019

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje que "não há discrepância alguma" entre as contas do Governo e as da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), tal como já tinha dito o ministro das Finanças.

"O ministro das Finanças já explicitou muito bem essa matéria de que não há discrepância alguma. É preciso não confundir dois planos: um plano é qual é a meta do défice, (...) outra coisa é o limite máximo que a Assembleia nos autoriza a realizar, aquilo que são as receitas que estão previstas poderem ser cobradas", afirmou António Costa, no Porto.

O chefe do Governo sublinhou ainda que "o Orçamento não acaba no dia em que é aprovado", mas antes, "começa", e, "a partir daí, há todo um trabalho que é a execução".