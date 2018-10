Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro reuniu-se com o coordenador das Nações Unidas, Peter Grohmann, e uma delegação daquele organismo, no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, para discutir crise e direitos humanos no país.

Ao finalizar o encontro, Peter Grohmann explicou aos jornalistas que a delegação da ONU está de visita na Venezuela "para ajudar as pessoas mais vulneráveis, devido à crise no país".

Os responsáveis conversaram ainda sobre "a importância da cooperação da ONU para atender os temas mais urgentes, de uma maneira mais contundente" e que as Nações Unidas têm como "pilar fundamental promover a paz, os direitos sócio-económicos e os direitos humanos de todos os países membros.