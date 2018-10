Actualidade

Dois navios da marinha australiana, o Leeuwin e o Melville, estarão até novembro a realizar operações de levantamento e análise de dados hidrográficos na costa norte de Timor-Leste, a convite do Governo timorense, anunciou a embaixada da Austrália.

As operações que começam este mês surgem em resposta a um convite feito pelo Governo timorense à Marinha Real Australiana no final de 2017 para que apoiasse a "atualização dos dados hidrográficos de Timor-Leste", atividade que continuará durante todo o ano de 2019, de acordo com um comunicado.

O objetivo, explica o comunicado enviado à Lusa, é "aumentar a segurança da navegação dentro das águas territoriais de Timor-Leste e desenvolver ainda mais a interoperabilidade e o envolvimento marítimo" com o país.