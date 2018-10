Actualidade

O ex-técnico da equipa de Lance Armstrong afirmou ter sido expulso do ciclismo para a vida, por ter contribuído num programa de doping que ajudou Armstrong a vencer a Tour de França sete vezes.

Johan Bruyneel, que já estava a cumprir uma suspensão de 10 anos, confirmou que o Tribunal de Arbitragem do Desporto, com sede na Suíça, estendeu a proibição de qualquer contacto com o ciclismo para toda a vida, numa carta publicada pelos meios de comunicação social, na quarta-feira.

Este foi o resultado de uma contestação por parte da Agência Mundial Antidoping que argumentou que os 10 anos de penalização atribuídos a Bruyneel não eram suficientes e que a pena deveria ser mais longa.