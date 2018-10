Actualidade

Cerca de 350 especialistas debatem, a partir de hoje, em Lisboa, diferentes questões relacionadas com o património, num encontro que a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) aponta como "ponto alto das atividades do Ano Europeu do Património Cultural".

A conferência internacional "Património Cultural: Desafios XXI" reúne-se hoje e na sexta-feira na sede da Fundação Calouste Gulbenkian, que, com a DGPC, organiza esta iniciativa, que "dá voz aos desafios que o Património Cultural enfrenta nas sociedades contemporâneas, na sua relação com a memória e o conhecimento, a sustentabilidade, a ciência, as alterações climáticas e as novas tecnologias, entre outros tópicos orientados para gestão e a projeção do futuro".

"O objetivo é apontar possíveis pistas de desenvolvimento, cruzando os domínios da cultura, da sociedade, da educação, da economia e do território", afirma a DGPC em comunicado, referindo que a "conferência tem presentes os mais recentes documentos emanados do Conselho da Europa, da Comissão Europeia e da UNESCO [Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura], apresentando reflexões atualizadas, a par da difusão de boas práticas nacionais e internacionais".