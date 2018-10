Actualidade

Governantes e ex-governantes timorenses reconheceram hoje os desafios que continuam a condicionar o êxito das políticas desenhadas para setores sociais, como educação, saúde e solidariedade social, defendendo mais recursos, mas também melhor coordenação.

Questões como a carência de recursos humanos e materiais, as infraestruturas inexistentes ou insuficientes, os problemas de procedimentos e a falta de coordenação são, entre outros, os aspetos destacados num debate em Díli.

Os desafios do país em vários setores estão em análise numa jornada de debates e consultas de preparação do novo quadro de parceria do Banco Mundial (BM) com Timor-Leste, que decorreu em Díli e no qual participaram vários responsáveis timorenses e o diretor da instituição para a Indonésia e Timor-Leste, Rodrigo Chaves.