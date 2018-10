Actualidade

O Bankinter teve um lucro de 403,6 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, um aumento de 7,3% em relação ao mesmo período do ano passado, com resultados antes de impostos em Portugal de 43,5 milhões (+75%).

No relatório de atividade enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o Bankinter sublinha que de janeiro a setembro "mantém" um nível de rentabilidade sobre o capital investido (ROE) de 13%, enquanto a solvência do banco medida através do rácio de capital CET1 fully loaded foi de 11,70%.

O banco espanhol que também tem balcões em Portugal revela que alcançou nos primeiros nove meses do ano uma margem bruta de 1.472,2 milhões de euros (+7,5%), vindos na sua maior parte do negócio com os clientes.