Actualidade

A Coreia do Sul encontrou restos mortais que podem pertencer a combatentes da Guerra da Coreia, numa zona junto à fronteira com a Coreia do Norte, disseram hoje responsáveis sul-coreanos.

As duas Coreias começaram, a 01 de outubro, a remover minas de um dos locais de batalha durante a Guerra da Coreia (1050-53), na Zona Desmilitarizada, na fronteira entre os dois países.

Este trabalho de desminagem antecede as primeiras buscas conjuntas de restos mortais de combatentes, como definido nos acordos estabelecidos entre os ministros da Defesa dos dois países, à margem da cimeira entre o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.