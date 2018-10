Actualidade

O porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, afirmou hoje que as negociações de paz com o Governo continuam, mas as reclamações sobre as eleições autárquicas podem ter um efeito negativo.

"As negociações são um processo, estão em curso, só estamos a ter esses reveses que podem vir a influenciar, de facto, de forma negativa [o processo negocial]", declarou José Manteigas à comunicação social.

O porta-voz respondia a perguntas dos jornalistas sobre o processo de paz em Moçambique, no final de uma declaração do coordenador interino da Comissão Política da Renamo, Ossufo Momade, sobre o anúncio na quarta-feira dos resultados das eleições autárquicas pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).