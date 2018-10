Actualidade

A greve de funcionários da Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos e Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, teve hoje de manhã uma "adesão de 100%", disse à agência Lusa fonte sindical.

De acordo com Catarina Simão, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, "aderiram todos os trabalhadores dos dois monumentos e do museu" na greve que decorreu entre as 10:00 e as 11:00.

A mesma fonte indicou que as portas dos serviços abriram às 11:00, depois de finda a greve, "mas a situação ficou caótica", pela acumulação de visitantes, sobretudo turistas, e as filas do Mosteiro dos Jerónimos chegaram ao café onde se vendem os tradicionais pastéis de Belém, a cerca de 300 metros do monumento.