O consórcio Amorim Luxury/Vanguard Properties garantiu hoje um projeto de "desenvolvimento sustentável" para a Herdade da Comporta, no dia em que foi anunciada a assinatura do contrato com a Gesfimo para a compra da propriedade.

"O Consórcio Vanguard Properties e Amorim Luxury chegou a acordo com a Gesfimo para a compra dos ativos imobiliários do Fundo da Herdade da Comporta. O projeto que o consórcio se propõe desenvolver assenta na ligação virtuosa entre a comunidade, o mar e a terra, garantindo um desenvolvimento sustentável de toda a região", avançou o agrupamento em comunicado.

O contrato promessa de compra e venda com a sociedade gestora "foi celebrado na presença e nas instalações da Deloitte Consultores, entidade que supervisionou o processo concursal iniciado em 22 de agosto, e deverá ser submetido à apreciação da assembleia geral de participantes do fundo proprietário" segundo o mesmo documento.