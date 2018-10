Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que mantém as taxas de juro no nível mais baixo de sempre, pelo menos até ao verão.

As taxas de juro do BCE deverão manter-se "pelo menos até ao longo do verão de 2019", anunciou um porta-voz do BCE.

A taxa de juro principal de refinanciamento manteve-se em zero enquanto os bancos vão continuar a pagar ao BCE uma taxa de juro negativa de 0,40% pelos depósitos excedentários.