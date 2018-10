Tancos

O presidente do PSD excluiu hoje chamar o primeiro-ministro a depor na comissão parlamentar de inquérito a Tancos, mas admitiu não ser "muito normal" que, se Azeredo Lopes soube do encobrimento, não tenha informado António Costa.

No final da reunião do grupo parlamentar do PSD, Rio foi questionado sobre a notícia do jornal Público, segundo a qual o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes sabia do encobrimento na recuperação das armas de Tancos.