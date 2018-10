Actualidade

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, afirmou hoje não excluir, "de modo algum", mais injeção de capital na instituição, enquanto o líder do BCP, Miguel Maya, considerou que o fundo de resolução é um "fardo".

"A capitalização da instituição é uma inevitabilidade", afirmou António Ramalho, na conferência "O Futuro do Dinheiro", organizada pelo Dinheiro Vivo, TSF e EY, no âmbito do debate "Os Desafios da Banca no Portugal 20 - 30 e o futuro do dinheiro", que juntou os principais responsáveis da banca portuguesa.

Questionado se o Novo Banco não exclui nova injeção de capital, António Ramalho afirmou: "De modo algum".