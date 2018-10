Actualidade

O quarteto do saxofonista britânico Andy Sheppard atua no SeixalJazz, no sábado, em substituição do trio da pianista Carla Bley, que cancelou o concerto, por motivos de saúde.

Andy Sheppard, que acompanha Carla Bley há perto de três décadas, e com a qual gravou álbuns como "Songs with Legs", fazia parte do trio anunciado para a digressão portuguesa da pianista norte-americana, com o contrabaixista Steve Swallow, outro parceiro de longa data. A digressão também incluía uma atuação no festival Jazz ao Centro, em Coimbra, cancelada no início da semana.

"A organização do festival foi informada pelo agente da artista Carla Bley que esta adoeceu durante a digressão pela Alemanha, encontrando-se impossibilitada de realizar este espetáculo", anunciou a câmara seixalense que organiza o evento, informando que "os bilhetes já adquiridos serão válidos para a nova formação".