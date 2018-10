Actualidade

A campanha pública do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) de angariação de 40 mil euros, para o restauro do Presépio dos Marqueses de Belas, ultrapassou o valor necessário e foi dada como encerrada, anunciou hoje esta entidade.

De acordo com o MNAA, a campanha, iniciada a 05 de abril deste ano, e que deveria durar até ao próximo dia 31 de dezembro, foi hoje encerrada por ter atingido 40.165,39 euros de donativos.

A campanha visa pagar o restauro do "monumental" presépio dos Marqueses de Belas, e faz parte de um programa mais vasto de recuperação que inclui a chamada Capela das Albertas, "joia" do período Barroco português, disse à agência Lusa, em abril, o diretor do MNAA, António Filipe Pimentel.