Actualidade

O antigo diretor-geral do FMI e ex-ministro da Economia espanhol Rodrigo Rato pediu hoje, em Madrid, "perdão à sociedade" antes de dar entrada na prisão para cumprir uma pena de quatro anos e meio pelo delito de corrupção.

"Peço perdão à sociedade e às pessoas que se possam sentir dececionadas ou afetadas", disse Rodrigo Rato aos jornalistas que o aguardavam à porta da prisão.

O ex-diretor-geral do FMI (Fundo Monetário Internacional) explicou que assume os "erros cometidos" e aceita as suas "obrigações" para com a sociedade, numa alusão à pena de prisão confirmada há três semanas pelo Tribunal Supremo.