Tancos

O líder parlamentar do PS, Carlos César, anunciou hoje que a sua bancada indicou o deputado socialista Filipe Neto Brandão para presidir à comissão de inquérito parlamentar sobre o furto de armamento em Tancos.

No final da reunião da bancada do PS, Carlos César adiantou, também, que o deputado Ascenso Simões será o coordenador dos socialistas nessa comissão parlamentar de inquérito.

Filipe Neto Brandão, deputado eleito pelo círculo de Aveiro, é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS com responsabilidades diretas nas áreas de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias.