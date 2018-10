Actualidade

A compra de plantas de eucalipto vai passar a exigir uma autorização prévia e os proprietários de plantações ilegais serão multados com coimas entre os 3.700 euros e os 44 mil euros, anunciou hoje o ministro da Agricultura.

A decisão foi tomada hoje durante a reunião de Conselhos de Ministros, na Tapada de Mafra, e foi anunciada pelo ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, que afirmou que passa a ser "obrigatório a quem compra plantas de eucalipto a um viveirista ter uma autorização prévia".

Quem não cumprir com a nova regra e decidir avançar para plantações ilegais de eucaliptos será penalizado: "Estão previstas coimas no máximo de 3.700 euros para os cidadãos e de 44 mil para as entidades coletivas", explicou Capoulas Santos.