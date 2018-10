Actualidade

O Governo angolano já assegurou 49% dos 200 milhões de dólares (174 milhões de euros) de fundos necessários para o Plano Estratégico do Fundo de Apoio Social (FAS) para o período 2018-2022, foi hoje anunciado, em Luanda.

O plano, que conta com financiamento da União Europeia (UE) e apoio da Fundação Internacional e Ibero-americana de Administração e Políticas Públicas (FIIAPP), foi apresentado hoje em Talatona, sul de Luanda, por Santinho Figueira, diretor geral do FAS.

Santinho Figueira indicou que um dos objetivos do FAS, criado há 24 anos e ligado ao Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, é garantir o acesso a um pacote de serviços sociais básicos para incentivar diretamente o desenvolvimento com produtos inovadores e sustentáveis, reduzindo as assimetrias socioeconómicas