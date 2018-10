OE2019

A Confederação Portuguesa de Construção e do Imobiliário (CPCI) considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) "não responde" às necessidades das empresas, do setor, dos investidores e do país, apelando para a sua alteração na especialidade.

Num documento enviado aos vários grupos parlamentares, e hoje divulgado, a CPCI adverte que a proposta de orçamento para o próximo ano "peca pela omissão e pela ausência de medidas que permitam corresponder aos desafios estratégicos do país e do setor da construção e do imobiliário" e destaca a necessidade de dar resposta a "quatro eixos estratégicos de desenvolvimento": o investimento público, o investimento privado, a competitividade do tecido empresarial e a internacionalização.

Para a confederação, só com a "alteração e inclusão destas matérias em sede de discussão da proposta do Orçamento do Estado na especialidade" será possível "recuperar e manter um quadro de competitividade, estabilidade e confiança para os investidores, que é absolutamente essencial para que, em 2019, as metas de crescimento possam ser atingidas".