Tancos

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, defendeu hoje que "é sempre louvável" haver um princípio de "colaboração com o sistema de justiça" por parte dos cidadãos, sem comentar diretamente a disponibilidade demonstrada pelo ex-ministro da Defesa.

"É sempre louvável que um cidadão se ponha à disposição das autoridades judiciais ou judiciárias, neste caso, para esclarecer aquilo que entenderem que é necessário esclarecer. É uma questão de colaboração com o sistema de justiça, que é sempre um dado positivo", afirmou Francisca Van Dunem, à margem de uma das conferência de imprensa no âmbito do Conselho de Ministros realizado na Tapada de Mafra.

O ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes manifestou hoje ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal [DCIAP] "total e completa disponibilidade e interesse" em ser ouvido sobre o caso de Tancos, disse o próprio à agência Lusa.