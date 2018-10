Actualidade

A Assembleia da República "chumbou" hoje, com os votos contra dos partidos da esquerda, um pacote de medidas do CDS de benefícios fiscais para o interior do país.

O PSD e o deputado do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) votaram a favor de alguns dos projetos e abstiveram-se noutros.

Após um debate, marcado pelo CDS, que se prolongou por quase 02:30 horas, apenas centristas e sociais-democratas defenderam as medidas propostas no estatuto fiscal do interior, enquanto PS, BE, PCP e PEV criticaram a proposta e o calendário, em cima do debate do Orçamento do Estado.