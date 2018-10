Actualidade

O Merc'Art vai regressar a Lisboa, com obras de 30 artistas, num contentor que ficará instalado entre 13 de novembro e 22 de dezembro, na LX Factory, pela primeira vez com fotografia, anunciou hoje a organização.

De regresso em terceira edição, este mercado de arte irá reunir pintores, 'street artists', ilustradores, fotógrafos e 'digital artists', portugueses e estrangeiros.

De acordo com Alexandra Quadros, curadora e fundadora do evento, o Merc'Art abre pela primeira as portas à fotografia, com obras de Isabel Pinto, Paula Rosa e José D'Almeida.