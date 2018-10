OE2018

As Finanças afirmaram hoje que, apesar do excedente orçamental até setembro, há fatores de "pressão" como o pagamento do subsídio de Natal em novembro ou a injeção no Novo Banco que deverão degradar o saldo até final do ano.

A nota surge depois de um comunicado do Ministério das Finanças sobre a síntese de execução orçamental da Direção Geral do Orçamento (DGO) que dá conta de um excedente orçamental, em contas públicas, de 1,3 mil milhões de euros no terceiro trimestre.

"No entanto, existem fatores que agravam a pressão sobre a execução orçamental pelo lado da despesa", alertou agora fonte do Ministério das Finanças.